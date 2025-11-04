«لافروف»: دول الاتحاد الأوروبي تتضرر أكثر من روسيا بسبب العقوبات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ دول الاتحاد الأوروبي تعاني أكثر من موسكو من تداعيات العقوبات التي فرضتها علينا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأكد لافروف، أنّ صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة تساعد في تمتين العلاقات، مشيرًا، إلى أن هدف تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ونحتاج إلى استعادة الثقة بين البلدين.

وذكر لافروف، أنّ الاتصالات مع الإدارة الأمريكية أكدت حاجة واشنطن إلى الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شهدت توترات متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب عدة قضايا، أبرزها الصراع في أوكرانيا.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول أخرى وتخفيف تأثير العقوبات الغربية.​