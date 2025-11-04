أستاذ اقتصاد: استغلال موارد الصعيد يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من خلال مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تنمية الصعيد وتقليل الفجوة التنموية بين محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري والعاصمة، موضحًا أن هذه الجهود بدأت منذ عام 2014، حيث شهدت السنوات الأخيرة تغييرات ملحوظة تهدف إلى القضاء على الفجوة التنموية وتحقيق تقدم ملموس في هذه المناطق.

موارد محافظات الصعيد

و أضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظات الصعيد تتمتع بموارد كبيرة، وإذا تم استغلال هذه الموارد بشكل أمثل، فإنها ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطن، وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال مشروعات تنموية مستدامة.

الهجرة إلى القاهرة

وأشار إلى أن أحد أسباب الفجوة التنموية بين الصعيد وبقية المناطق هو تزايد الهجرة إلى العاصمة بحثًا عن فرص عمل واستثمارية أفضل، إلى جانب نقص الخدمات في العديد من محافظات الصعيد، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن هذه المناطق وعدم توفر فرص استثمارية كافية.