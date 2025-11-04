ابتكار نموذج قلب بشري في روسيا لعلاج الرجفان الأذيني.. يُسهّل عمل الأطباء

نجح مجموعة من الباحثين في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) في تطوير نموذج حاسوبي لمحاكاة القلب البشري تعتمد على تقنيات التعلم العميق، بغرض تحسين تشخيص الحالات المصابة بالرجفان الأذيني وتحديد العلاج المناسب لكل حالة.

ابتكار نموذج قلب لعلاج الرجفان الأذيني

أوضح الباحثين أن سبب تفكيرهم في ابتكار هذا النموذج يعود إلى اعتبار الرجفان الأذيني من أكثر اضطرابات القلب انتشارا، إذ يصيب نحو 2% من سكان العالم، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل انتشاره بنسبة 60% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما خلال الـ 20 سنة القادمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية.

واستهدف نموذج المحاكاة كذلك تخفيف العبء عن أطباء القلب الذين يؤدون مهام التشخيص والعلاج بشكل يدوي في العادة، وفق حديث الدكتور ميخائيل سلوفيتسكي، رئيس فريق البحث، كما أوضح أن الباحثين قاموا بتطوير بيانات متخصصة وبروتوكولات موحدة للترميز اليدوي لتحسين دقة التجزئة وتسهيل العملية على الأطباء ولضمان الجودة.

أعراض الرجفان الأذيني وطرق الوقاية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عصام، اخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية خلال حديثه لـ «الوطن» أن الرجفان الأذيني يسبب إعاقة في التدفق الطبيعي للدم ويظهر على شكل تسارع في نبضات القلب، وتتمثل أبرز أعراضه في ضيق التنفس وألم الصدر وخفقان القلب، وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى الدوخة والدوار، ويمكن علاج الحالات المصابة بالرجفان الأذيني من خلال الأدوية أو بعملية جراحية تستهدف استئصال الأنسجة المسببة لعدم انتظام النبض

ويمكن الوقاية من الإصابة بالرجفان الأذيني باتباع مجموعة من النصائح، أشار إليها اخصائي أمراض القلب منها اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضراوات وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكافيين، فضلًا عن ضرورة الإقلاع عن التدخين وتجنب عوامل القلق والتوتر بالإضافة إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.