محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والنقل العام

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، مؤكدة مراعاة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات عند وضع التعريفة تحقيقًا للعدالة، كما جرى التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

أسعار التعريفة الجديدة في البحيرة

وأشارت إلى أنه جرى مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، على النحو التالي:

سيارات الأجرة السيرفيس 4.50 جنيه.

سيارات التاكسي: فتح العداد من 11 جنيهًا، وكل 1 كم بسعر 1.25 جنيه.

مركبات التوك توك من 6 جنيهات.

تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي 5 جنيهات.

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل المرافق والخدمات في المحافظة، كما وجهت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وجرى تأكيد ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان التزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

تكثيف الرقابة المرورية

وأكدت تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير.

وأشارت إلى أن مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية، تتابع بشكل مستمر على مدار اليوم، كما جرى تخصيص الأرقام التالية للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة عبر الخط الساخن 114 أو من خلال:

0453345599

0453349447

0453342134

0453356397

فاكس: 01119996050