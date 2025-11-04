محافظ الإسكندرية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العامة والخاصة

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل النقل العامة والخاصة، سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار بعض المشتقات البترولية.

مراعاة طبيعة الخطوط وعدد الرحلات

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن اللجنة المعنية بتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها المسافات المختلفة لكل خط سير، وعدد الرحلات اليومية، لضمان عدالة التسعيرة وتحقيق التوازن بين تغطية تكاليف التشغيل وعدم تحميل المواطن فوق طاقته.

إعلان الأسعار في المواقف والسيارات

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف ومحطات الركاب، مع إلزام سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي بوضع ملصقات رسمية على سياراتهم تتضمن خط السير والأجرة المحددة، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

رقابة مستمرة وإجراءات فورية للمخالفين

ووجه الفريق أحمد خالد، إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بسرعة تنفيذ التعليمات، ومواصلة الرقابة الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون بما يضمن حماية المواطنين وحقوقهم.

أرقام الطوارئ لتلقي الشكاوى

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بشكل دائم، بحضور ممثلين عن كل الجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، كما تم تخصيص الأرقام التالية لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بعدم الالتزام بالتسعيرة: (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134).