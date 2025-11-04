مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تشهد أسوأ أزمة إنسانية وعدوان مستمر

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد مأساوية بشكل غير مسبوق في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 400 ألف مواطن فلسطيني نزحوا منذ استئناف العدوان، في مشهد إنساني بالغ الصعوبة.

وأضاف الشوا، في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القصف الإسرائيلي لا يتوقف، مستهدفًا مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك المناطق التي لجأ إليها النازحون قسرًا بعد أوامر إخلاء متعددة.

إخلاء مناطق إضافية في غزة

وأشار إلى أنّه صدرت صباح اليوم أوامر جديدة لإخلاء مناطق إضافية في مدينة غزة، تضم نحو 29 مركزًا للإيواء، يقطنها ما يقارب 20 ألف مواطن، ما يعني أنّ هؤلاء النازحين يعيشون النزوح الرابع أو الخامس خلال أسابيع قليلة.

وأكد أنّ الاحتلال فرض الإخلاء القسري على مناطق تحتوي على مستشفى للأطفال، ومراكز طبية، وآبار مياه، ومحطات تحلية، ما يزيد من تدهور الوضع الصحي والبيئي، مشيرًا إلى أنّ حركة النزوح تجري تحت وقع القصف الإسرائيلي المستمر، وسط نقص حاد في كل مقومات الحياة.

قطاع غزة يعيش اليوم أسوأ مرحلة إنسانية

وأوضح الشوا أنّ قطاع غزة يعيش اليوم أسوأ مرحلة إنسانية منذ بدء العدوان، إذ يتعرض السكان للقتل والتجويع والتعطيش، إلى جانب انتشار الأمراض بسبب انعدام الرعاية الصحية، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الوضع البيئي كذلك بلغ مرحلة كارثية.