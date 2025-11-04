البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم 2025

البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم 2025

البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم 2025

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس جمعة ختام الصوم، والتي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأورثوذكسية اليوم.

عظة البابا تواضروس

وتحدث البابا في عظته في جمعة ختام الصوم قائلا: «نرشم بالزيت بعد الصلوات السبع وهم صلوات سر مسحة المرضى والصلوات والتي تشمل الصلاة من أجل المرضى ومن أجل الرقدين، ومن أجل المعوزين ومن أجل القرى بنصلي و من أجل المسافرين إلى آخره بنصلي من أجل كل الفئات والصلوات لكي يتحنن الله على ك إنسان».

وتابع البابا تواضروس: «بنرشم بالزيت في الجبهة هنا علامة الصليب ويقول الشخص يا رب قدس فكري وأفكاري وده بيذكرنا بأول رشمة كانت بزيت الميرون وإحنا صغيرين بعد سر المعمودية فكانت أول رشمة هنا يسموها على نفوخ يعني مركز القيادة بتاع الإنسان».

واستكمل «ثم يرشم الكاهن الزيت على الحنجرة فنقول قدس يا رب أقوالي، وثم رشم على اليدين فنقول قدس يا رب أعمالي».

ويذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بجمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس، وهي الجمعة التي تسبق «أسبوع الآلام»، وتُعد من المحطات الروحية المهمة في مسيرة الصوم الكبير، الذي يستغرق 55 يومًا، ويُعد من أقدس الأصوام في التقويم القبطي.

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