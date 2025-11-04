محافظ بني سويف: حملات على مواقف السيارات وإجراءات قانونية ضد مخالفي تعريفة الركوب

محافظ بني سويف: حملات على مواقف السيارات وإجراءات قانونية ضد مخالفي تعريفة الركوب

محافظ بني سويف: حملات على مواقف السيارات وإجراءات قانونية ضد مخالفي تعريفة الركوب

قالت الإعلامية ندا رضا، إنّ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كلف الأجهزة المعنية بإعلان التعريفات الجديدة في مكان بارز بمواقف السيارات داخل المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ محافظ بني سويف شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات لضبط انتظام تقديم الخدمة، وتنفيذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.

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