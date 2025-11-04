محافظ بني سويف يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف تعريفة الركوب الجديدة، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي بدائرة المحافظة بنسبة لا تزيد عن 15 % تقريباً من تعريفة الركوب السابقة للمركبات، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

متابعة المواقف ومحطات الوقود

وكلف المحافظ مسؤولى الأجهزة المعنية من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان بارز بمواقف السيارات بدائرة محافظة بني سويف، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد المحافظ خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن.