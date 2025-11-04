محافظ مطروح يكلف مركز السيطرة بمتابعة التزام سائقي السرفيس بالتعريفة الجديدة

محافظ مطروح يكلف مركز السيطرة بمتابعة التزام سائقي السرفيس بالتعريفة الجديدة

محافظ مطروح يكلف مركز السيطرة بمتابعة التزام سائقي السرفيس بالتعريفة الجديدة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كلف مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي المراكز بالمحافظة للتأكد من التزام سائقي سيارات نقل الركاب بالأسعار المقررة، فضلا عن تكثيف المتابعة للاطمئنان على استقرار الحالة العامة في المواقف ومحطات تموين السيارات.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجري رصد أي مشكلات متعلقة بتوافر كميات الوقود، فضلاً عن التأكد من التزام محطات الوقود بالأسعار المقررة، مشيرة إلى أنه جرى تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لاستغلال المواطنين.

من جهتها، لفتت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح، إلى أنه جرت متابعة الوضع من خلال حملات رقابية في كل مراكز المحافظة، بما في ذلك مدينة سيوة، وأكدت أنه لم تُسجل أي شكاوى حتى الآن عبر غرفة عمليات المديرية، وأن الأمور تسير بانتظام دون وجود أي معوقات.

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