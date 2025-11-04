محافظ أسيوط : تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ أسيوط : تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ أسيوط : تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن جميع المواقف ووسائل النقل المخصصة لركاب المواطنين منتظمة بشكل كامل، مع تطبيق التعريفة الجديدة، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لضمان رضا المواطنين وضبط الأسعار، حيث يتم التأكد من التزام السائقين بالتعريفة دون المغالاة.

وأضاف أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه تم فتح خطوط شكاوى خاصة للتعامل الفوري مع أي شكاوى، بالإضافة إلى التواجد الميداني في كافة المواقف لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع المواقف في أسيوط تتضمن نقاط متابعة ومراقبة من قبل رجال مباحث المرور والجهات المختصة.

وأكد أن المواطنين يستطيعون تقديم شكاواهم عبر خطوط الربط المخصصة، ليتعامل فريق العمل مع البلاغات الميدانية من جميع المواقف، لافتًا إلى أنه تفعيل التعاون مع شرطة النجدة عبر الرقم 122، حيث تتحرك الجهات المعنية بشكل فوري لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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