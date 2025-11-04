خريطة البابا تواضروس خلال أسبوع الآلام.. يترأس الصلوات في القاهرة والإسكندرية

خريطة البابا تواضروس خلال أسبوع الآلام.. يترأس الصلوات في القاهرة والإسكندرية

خريطة البابا تواضروس خلال أسبوع الآلام.. يترأس الصلوات في القاهرة والإسكندرية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء أسبوع الآلام أحد أقدس الأيام في السنة القبطية، والذي يحيي فيه الأقباط ذكري الأيام الأخيرة للسيد المسيح على الأرض، وكذلك الآلام التي تعرض لها، وتختتم بالاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ويكثف البابا تواضروس نشاطه خلال تلك الأيام المقدسة بداية من أسبوع الآلام وحتى عيد القيامة المجيد، ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني قداس أحد الشعانين، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وصلوات الجناز العام بالإسكندرية؛ وعقب انتهاء صلوات القداس أحد الشعانين يقضي خلوته في أسبوع الآلام بالدير كعادة البطارك.

كما يترأس بطريرك الأقباط الأرثوذكس قداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، والذي يتمم فيه طقس غسل الأرجل.

وفي يوم الجمعة العظيمة يتجه البابا إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ليترأس صلواتها والتي تبدأ من صباح اليوم حتى الساعة السادسة أو الخامسة في هذا اليوم، إذ تعد من أطول الصلوات في الكنيسة بحسب الطقس.

ويختتم ذلك الأسبوع بالاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 19 أبريل 2025 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط حضور عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، ومشاركة عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين بالإضافة إلى الأقباط، ويستمر حتى الساعات الأولى من يوم الأحد 20 أبريل الموافق عيد القيامة المجيد.

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