«القومي لحقوق الإنسان» ينهي خدمة فهمي فايد ويكلف «إبراهيم» بالإشراف مؤقتا

«القومي لحقوق الإنسان» ينهي خدمة فهمي فايد ويكلف «إبراهيم» بالإشراف مؤقتا

«القومي لحقوق الإنسان» ينهي خدمة فهمي فايد ويكلف «إبراهيم» بالإشراف مؤقتا

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، قرارًا بإنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايق من منصب الأمين العام للمجلس، وذلك اعتبارًا من الخميس الموافق 10 أبريل 2025.

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ونص القرار، الذي حمل رقم ( ) لسنة 2025، على عرض القرار على أول اجتماع لمجلس الإدارة، مع تكليف العضو هاني إبراهيم بالإشراف المؤقت على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.

كما أكد المجلس في قراره على الجهات المالية والإدارية المختصة سرعة تنفيذ القرار.

ويُنتظر أن يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مرتقبًا لمناقشة آليات اختيار الأمين العام الجديد، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة إعادة هيكلة لبعض الملفات الإدارية بالمجلس.

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