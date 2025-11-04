أبرز أنشطة رئيس الحكومة في أسبوع.. استعدادات مكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري بين يومي 5 و11 أبريل الجاري، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.



وتناولت الإنفوجرافات، لقاء رئيس الوزراء مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لمناقشة عدد من الملفات المهمة المطروحة عبر آلية «الحوار الوطني»، على رأسها مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، بجانب القضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتطوير منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى وجود دراسات تخطيطية وعمرانية أعدت مسبقًا لاستغلال منطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة منها في إعداد كراسة الطرح.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يحظى بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات رئاسية بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لخدمة المشروع، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، لضمان توافر المحاصيل الاستراتيجية.



وتابع رئيس الوزراء خلال اجتماعه باللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، جميع الإجراءات الخاصة بالاحتفالية، حيث تم استعراض الموقف الحالي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وكذلك الطريق الدائري، مشددًا على ضرورة رفع حالة الاستعداد بمطار سفنكس الدولي تزامنًا مع الاحتفالية.

وفي إطار متابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، مشددًا على ضرورة تسليم المشروعات المنتهية، لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين بها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والإنتاج الحربي، وشركات المقاولات المنفذة.



وفي السياق ذاته، عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك موقف مساحات أراضي هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، والأراضي التي يمكن طرحها لإقامة هذه المشروعات، وكذلك المشروعات التي تسلمت مواقعها، وبدأت دراساتها، بجانب مذكرات التفاهم، والاتفاقيات الإطارية الموقعة مع عدد من التحالفات الدولية.

وشهد رئيس الوزراء احتفالية هيئة الدواء المصرية بالمتحف المصري الكبير، لحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء، وألقى كلمة خلال الاحتفالية، أكد فيها أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية بلغت ما قيمته مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع وجود طموح لمضاعفة الرقم إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.

كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل (الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز، صافي، الوطنية للطرق)، ومن المقرر الانتهاء من طرح بعضها خلال 2025، واستكمالها خلال 2026.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء لقاء مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، لبحث سبل التعاون المشترك، مؤكدًا أهمية نجاح الزيارة التي من المتوقع خلالها افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، كما أشار سيادته إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مقترحًا الاستفادة بالعمالة المصرية الماهرة في ألمانيا.



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العالمية، لبحث فرص التوسع في مصر، معربًا عن تطلعه لدعم جهود واستثمارات الشركة بمصر، وتعزيز التعاون مع الشركة.

وأجرى رئيس الحكومة جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية، أبرزها مستشفى منفلوط المركزي بعد تطويره، وافتتاح مشروع كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي للمدينة.