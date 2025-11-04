لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تناقش القضايا النسائية في دراما رمضان

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس ومقرر اللجنة، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة، وعزة عبد الحي مديرعام إدارة الاعلام بالمجلس.

وافتتحت القليني الاجتماع بالترحيب بالحاضرين، وتوجهت بالشكر إلى القائمين على رصد صورة المرأة في الدراما الرمضانية من أعضاء اللجنة وإدارة الإعلام بالمجلس، ثم تطرقت إلى استراتيجية مصر 2030، التي ترتكز على 4 ركائز أساسية وهي: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوعي الاجتماعي يعتبر من ضمن الاستراتيجية الوطنية 2030، مشددة على ضرورة توعية المجتمع بكيفية انتقاء المحتوي الدرامي الجيد.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، من بينها القضايا التي تمت معالجتها في بعض الأعمال الدرامية، وعرض أعضاء اللجنة مقترحات تتعلق بالندوات والأنشطة التابعة لخطة عمل لجنة الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وجرى الاتفاق على عدة موضوعات، منها تحديث الكود الاعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام، بحيث يتضمن كل ما هو جديد في مجال الأشكال الإعلامية الجديدة، مثل بودكاست والتكنولوجيا الحديثة والإنتاج بالذكاء الاصطناعي، كذلك اقتراح مجموعة من الندوات التوعوية تنفذ في إطار حملة «بالوعي نحميها».