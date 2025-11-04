ضبط شخص بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات بالإسكندرية

ضبط شخص بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات بالإسكندرية

ضبط شخص بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص مقيم بالإسكندرية، بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال

أظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات، حيث قُدرت الممتلكات المغسولة بحوالي 120 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية.

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