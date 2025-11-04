الصور الأولى من عقد قران شقيق أحمد داش بحضور مصطفى حسني

احتفل الفنان أحمد داش، منذ قليل، بعقد قران شقيقه كريم داش على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد كبير من نجوم الفن.

عقد قران شقيق أحمد داش

وجرى عقد القران بواسطة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، فيما حرصت دينا داش وأحمد داش بالاحتفال بشقيقهما كريم عبر نشر عدة صور من المناسبة على الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما من المقرر إقامة حفل الزفاف الأسبوع المقبل بمدينة الجونة.

آخر أعمال أحمد داش

ويشارك الفنان أحمد داش في موسم أفلام عيد الفطر بفيلم نجوم الساحل، والذي يعد تجربة شبابية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة حب بين شاب وفتاة، فيما يحاول طرف آخر أن يفسد عليهما قصة الحب بكل الوسائل الممكنة، وتم تصوير أغلب مشاهده في منطقة الساحل.