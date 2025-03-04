إيرادات أفلام عيد الفطر.. نجوم الساحل في المركز الثالث بـ1.5 مليون جنيه

يشهد شباك التذاكر فى دور العرض السينمائية المختلفة منافسة قوية بين أربعة أعمال فنية طُرحت دفعة واحدة خلال موسم عيد الفطر، من بينها فيلم نجوم الساحل الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد داش المنافسة.

إيرادات فيلم نجوم الساحل

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم نجوم الساحل جاء يوم أمس الأربعاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت مليونا و511 ألف جنيه فقط.

أبطال فيم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحي ومالك عماد وعلى السبع وأحمد عبد الحميد وليلي عز العرب ومحسن منصور وأحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد، وينافس الفيلم في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام من بينها فيلم سيكو سيكو والصفا الثانوية بنات.