رابط وموعد مسابقة الأزهر الشريف 2025.. تعرف على المستندات المطلوبة

مسابقة الأزهر الشريف 2025، هي إحدى المسابقات التي أعلن عنها الأزهر الشريف، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خطة الأزهر لتحديث منظومة التعليم وتوفير كوادر تربوية مؤهلة، خاصة في مرحلة رياض الأطفال، التي تعد الأساس في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته.

مسابقة الأزهر الشريف 2025

وحول رابط مسابقة الأزهر الشريف 2025 فيمكن للمتقدم الدخول إلى الرابط التالي.



كيفية التقديم على وظائف الأزهر 2025

1. زيارة بوابة الوظائف الحكومية.

2. قراءة الإعلان الرسمي جيدًا والتأكد من مطابقة الشروط.

3. تجهيز الأوراق المطلوبة وتحويلها إلى نسخ إلكترونية واضحة.

4. رفع المستندات المطلوبة على البوابة.

5. تقديم الطلب خلال فترة التقديم المعلنة.

6. متابعة البوابة بانتظام لمراجعة أي تحديثات أو تعليمات جديدة.



المستندات المطلوبة للتقديم



للتقديم في مسابقة الأزهر 2025، يجب إرفاق المستندات التالية:

ـ صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ شهادة المؤهل الدراسي موضحًا بها التخصص.

ـ شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

ـ شهادة الخدمة العامة أو ما يفيد بالإعفاء (للسيدات).

ـ شهادة الميلاد.

ـ السيرة الذاتية.

ـ شهادات الخبرة أو الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد التقديم الرسمي

وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يبدأ التقديم للمسابقة اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2025 ويستمر حتى 30 أبريل 2025، ويكون التقديم إلكترونيًا فقط من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.