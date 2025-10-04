التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2025.. الشروط ورابط التقديم

يستقبل الأزهر الشريف خلال أيام، طلبات راغبي التقدم على 4474 وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال، وفقًا للاحتياجات المحددة بالمحافظات، وذلك بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الشروط والتخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2025:

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2025

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2025 تتمثل في حصول المتقدم على مؤهل عال في أحد التخصصات التالية:

مؤهل عال تربية رياض أطفال.

مؤهل عال، تربية طفولة مبكرة.

مؤهل عال، تربية تخصص طفولة مبكرة.

مؤهل عال، تربية تخصص رياض أطفال.

مؤهل عال، تربية نوعية تخصص رياض أطفال.

مؤهل عال، تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.

مؤهل عال، كليات أخرى، دبلوم تربوي رياض أطفال.

شروط وظائف الأزهر

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

لا يقل تقدير المتقدم عن مقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك مستندات يجب تقديمها:

صورة شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي وجهين سارية.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهين بحسب الأحوال.

دبلوم تربوي رياض أطفال.

يجب تقديم إيصال الإيداع البنكي.

طريقة التقديم

بيّن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم على وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف، يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الدخول إلى هذا الرابط، وذلك خلال تاريخ التقديم من 17 أبريل حتى 30 أبريل 2025، مع ضرورة اتباع بعض الإجراءات الهامة أثناء التقديم.