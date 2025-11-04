موعد ومكان جنازة زوج عارفة عبد الرسول المخرج مصطفى درويش

موعد ومكان جنازة زوج عارفة عبد الرسول المخرج مصطفى درويش

موعد ومكان جنازة زوج عارفة عبد الرسول المخرج مصطفى درويش

أعلنت الفنانة عارفة عبد الرسول، في الساعات الأخيرة، عن وفاة زوجها المخرج مصطفى درويش من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، كتبت فيه: «ورحل رفيق العمر، مصطفى درويش»، بينما عبّر عدد من نجوم الفن عن تعازيهم الحارة وقدموا واجب العزاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موعد ومكان جنازة زوج عارفة عبد الرسول

وأوضحت عارفة عبد الرسول أنه سيتم تشييع جثمان زوجها الراحل يوم غدا السبت، من مسجد العمري في منطقة كرموز بالإسكندرية، وذلك عقب صلاة الظهر.

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آخر أعمال عارفة عبد الرسول

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في دراما رمضان 2025، حيث ظهرت في مسلسل «عقبال عندكوا» الذي جمعها بكل من الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيما يدور المسلسل في إطار كوميدي، ويعرض مشكلات زوجية من خلال حلقات منفصلة مترابطة.

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