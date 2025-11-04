وفاة زوج الفنانة عارفة عبدالرسول

وفاة زوج الفنانة عارفة عبدالرسول

وفاة زوج الفنانة عارفة عبدالرسول

أعلنت الفنانة عارفة عبدالرسول، وفاة زوجها المخرج مصطفى درويش بعد صراع مع المرض.


ونعت عارفة عبدالرسول زوجها الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "ورحل رفيق العمر مصطفى درويش"، ولكنها لم تعلن موعد أو مكان تشييع الجنازة إلى الآن.

وكانت الفنانة عارفة عبدالرسول قد أعلنت تعرض زوجها لأزمة صحية، قبل أيام، استدعت احتجازهما داخل غرفة العناية المركزة، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي: " من نص رمضان وانا وجوزى راقديين بدور البرد الملعون وفي يوم الوقفة جوزى دخل عناية مركزه والعيد باظ على الأحفاد اللى اتحبسوا فى البيت".

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