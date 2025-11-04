لأول مرة في العالم.. نجاح جراحة قلب بجامعة المنصورة لإعادة بناء صمامات الأورطي

استضاف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المُذاع على قناة «دى أم سي»، الدكتور محمد سند نائب مدير مركز جراحة القلب بجامعة المنصورة والمشرف على الفريق البحثي، للحديث عن إجراء جراحة قلب بجامعة المنصورة لإعادة بناء صمامات الأورطي بأنسجة ذاتية، لأول مرة في العالم.

إعادة بناء صمامات الأورطي بأنسجة ذاتية في المنصورة

وقال الدكتور محمد سند، إنّ مركز جراحة القلب بجامعة المنصورة هو مركز حديث من حوالي 5 سنوات، ويستحوذ على دعم كبير من القيادة السياسية، مضيفًا: «الحالة التي تم إجراء العملية الجراحية لها هي فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تعاني من عيب خلقي في القلب، فهناك صمام من الصمامات وهو الصمام الأورطي به عيب خلقي وهو أنه ذو شرفة واحدة وأدى ذلك لوجود ضيق شديد في الصمام، ما يجعل المريضة غير قادرة على العيش بشكل طبيعي».

وتابع: «تم إجراء عملية جراحية ناجحة لها من خلال إعادة بناء صمامات الأورطي بأنسجة ذاتية لأول مرة في العالم».