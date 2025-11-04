لأول مرة في العالم.. نجاح جراحة قلب بجامعة المنصورة لإعادة بناء صمامات الأورطي
لأول مرة في العالم.. نجاح جراحة قلب بجامعة المنصورة لإعادة بناء صمامات الأورطي
إعادة بناء صمامات الأورطي بأنسجة ذاتية في المنصورة
وقال الدكتور محمد سند، إنّ مركز جراحة القلب بجامعة المنصورة هو مركز حديث من حوالي 5 سنوات، ويستحوذ على دعم كبير من القيادة السياسية، مضيفًا: «الحالة التي تم إجراء العملية الجراحية لها هي فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تعاني من عيب خلقي في القلب، فهناك صمام من الصمامات وهو الصمام الأورطي به عيب خلقي وهو أنه ذو شرفة واحدة وأدى ذلك لوجود ضيق شديد في الصمام، ما يجعل المريضة غير قادرة على العيش بشكل طبيعي».
وتابع: «تم إجراء عملية جراحية ناجحة لها من خلال إعادة بناء صمامات الأورطي بأنسجة ذاتية لأول مرة في العالم».