والدة محمد أحمد حسن: ربنا كرمني بثلاثة ذوي البصيرة ومش بعاملهم أنهم مكفوفين

أجرى الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المعروض على قناة «دي إم سي»، لقاء مع ثريا مزيد والدة محمد أحمد حسن الطالب بالثانوية الذى يؤم المصلين في الجامع الأزهر.

وقالت ثريا مزيد والدة الأشقاء المكفوفين أصحاب التحدث والإنجاز، إنها تتمنى أن يؤم ابنها المصلين في الحرم الشريف، مضيفة: «ربنا كرمني بثلاثة من ذوي البصيرة، وعندما كرمني ربنا بمحمد صُدمت كأم، لكن كان عندي إيمان أن ربنا هيكرمني، وفعلا أكرمني وعوضني».

وتابعت: «أحد أقاربي قالى وأنا حامل، ما تبصيش فيه عشان ماتجيبيش زيه، قلت اللهم بارك، يا رب منه عشرة بس يكون فيهم لسان يذكر الله، ومكنش عندي اعتراض إنه كفيف، وعمري ما عاملت أولادي إنهم مكفوفين».

واختتمت: «معنديش أحلام في الدنيا ديه غير إني أوصلهم للمرحلة اللي هيتفوقوا فيها، أنا نفسي إننا نطلع عمرة كلنا مع بعض».