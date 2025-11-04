والدة محمد أحمد حسن: ربنا كرمني بثلاثة ذوي البصيرة ومش بعاملهم أنهم مكفوفين

والدة محمد أحمد حسن: ربنا كرمني بثلاثة ذوي البصيرة ومش بعاملهم أنهم مكفوفين

والدة محمد أحمد حسن: ربنا كرمني بثلاثة ذوي البصيرة ومش بعاملهم أنهم مكفوفين

أجرى الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المعروض على قناة «دي إم سي»، لقاء مع ثريا مزيد والدة محمد أحمد حسن الطالب بالثانوية الذى يؤم المصلين في الجامع الأزهر.

وقالت ثريا مزيد والدة الأشقاء المكفوفين أصحاب التحدث والإنجاز، إنها تتمنى أن يؤم ابنها المصلين في الحرم الشريف، مضيفة: «ربنا كرمني بثلاثة من ذوي البصيرة، وعندما كرمني ربنا بمحمد صُدمت كأم، لكن كان عندي إيمان أن ربنا هيكرمني، وفعلا أكرمني وعوضني».

وتابعت: «أحد أقاربي قالى وأنا حامل، ما تبصيش فيه عشان ماتجيبيش زيه، قلت اللهم بارك، يا رب منه عشرة بس يكون فيهم لسان يذكر الله، ومكنش عندي اعتراض إنه كفيف، وعمري ما عاملت أولادي إنهم مكفوفين».

واختتمت: «معنديش أحلام في الدنيا ديه غير إني أوصلهم للمرحلة اللي هيتفوقوا فيها، أنا نفسي إننا نطلع عمرة كلنا مع بعض».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا