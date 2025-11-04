حُسن الخاتمة.. وفاة مؤذن كفيف أثناء صلاته العشاء في مسجد بمدينة الضبعة

حُسن الخاتمة.. وفاة مؤذن كفيف أثناء صلاته العشاء في مسجد بمدينة الضبعة

حُسن الخاتمة.. وفاة مؤذن كفيف أثناء صلاته العشاء في مسجد بمدينة الضبعة

توفي حميدة صالح مؤذن في مسجد بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح أثناء صلاة العشاء، وقال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وفاة مؤذن خلال الصلاة هو من حسن الخاتمة ليلقي المولي عز وجل طاهر أثناء العبادة فهو شيء عظيم عند الله.

وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء

ونعت مديرية أوقاف محافظة مطروح الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا أبتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تنعى مديرية أوقاف مطروح بقيادة فضيلة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، وكيل الوزارة، فقيد شبابها بإدارة أوقاف الضبعة حميده صالح قاسم فهيد، مؤذن مسجد الأنوار المحمدية بإدارة أوقاف الضبعة، الذي وافته المنية حال قيامه لصلاة العشاء للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

الجنازة والصلاة

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه سيتم أداء صلاة الجنازة على المتوفي اليوم عقب صلاة الجمعة من المسجد، ودفنه في مقابر مدينة الضبعة، رحمه الله عليه ورزقه الصحبة الصالحة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا