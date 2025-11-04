حُسن الخاتمة.. وفاة مؤذن كفيف أثناء صلاته العشاء في مسجد بمدينة الضبعة

توفي حميدة صالح مؤذن في مسجد بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح أثناء صلاة العشاء، وقال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وفاة مؤذن خلال الصلاة هو من حسن الخاتمة ليلقي المولي عز وجل طاهر أثناء العبادة فهو شيء عظيم عند الله.

وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء

ونعت مديرية أوقاف محافظة مطروح الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا أبتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تنعى مديرية أوقاف مطروح بقيادة فضيلة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، وكيل الوزارة، فقيد شبابها بإدارة أوقاف الضبعة حميده صالح قاسم فهيد، مؤذن مسجد الأنوار المحمدية بإدارة أوقاف الضبعة، الذي وافته المنية حال قيامه لصلاة العشاء للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

الجنازة والصلاة

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه سيتم أداء صلاة الجنازة على المتوفي اليوم عقب صلاة الجمعة من المسجد، ودفنه في مقابر مدينة الضبعة، رحمه الله عليه ورزقه الصحبة الصالحة.