نائب محافظ البحيرة يتابع التزام محطات الوقود ومواقف السيارات بالتسعيرة الجديدة

أجرى الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من محطات الوقود بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية وادكو ورشيد، وذلك لمتابعة أرصدة المواد البترولية، والوقوف على مدى انتظام العمل وآليات التوزيع اليومية، إلى جانب التأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة المعتمدة.

نائب محافظ البحيرة يتابع تعريفة الركوب

كما شملت الجولة تفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة، حيث تم متابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتزام جميع سيارات ومركبات الأجرة بوضع ملصقات توضح الأجرة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية واضحة لتعريف المواطنين بالأسعار الرسمية المعتمدة.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار عمل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام محافظة البحيرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن، لمتابعة المستجدات أولاً بأول بمحطات الوقود والمواقف العمومية للسيارات، وذلك عقب بدء تنفيذ قرار تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح الجمعة.

تكثيف الرقابة على محطات الوقود في البحيرة

جاء ذلك في ضوء توجيهات لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار، إلى جانب متابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.