نجوى فؤاد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر في ذراعها

نجوى فؤاد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر في ذراعها

نجوى فؤاد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكسر في ذراعها

كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابة في ذراعها استلزمت توجهها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة.

وقالت نجوى فؤاد لـ«الوطن» إن الأشعة أثبتت إصابتها بكسر في ذراعها استلزم إجراء تجبير فوري، مضيفة أنها غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها لاستكمال مرحلة العلاج.

نجوى فؤاد تشكر كل من سأل عنها

وتوجهت نجوى فؤاد بالشكر لكل من سأل عنها، متمنية أن تمر هذه الفترة بخير وسلام.

نجوى فؤاد تعاتب غادة عبد الرازق

وكانت الفنانة نجوى فؤاد قد وجهت رسالة عتاب إلى الفنانة غادة عبدالرازق بعد تجاهلها لها، مؤكدة أنها كانت ترغب في الحصول على أدوية غير متوافرة في مصر، فأرسلت رسالة إلى غادة التي كانت متواجدة في فرنسا آنذاك، ولكنها لم تتلق أي رد منها، وهو الأمر الذي أصابها بحزن شديد، حسبما ذكرت في مقابلة تليفزيونية.

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