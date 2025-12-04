«الصحة»: نتبنى برنامجًا تدريبيًا شاملًا لتطوير كفاءة الأطباء

«الصحة»: نتبنى برنامجًا تدريبيًا شاملًا لتطوير كفاءة الأطباء

«الصحة»: نتبنى برنامجًا تدريبيًا شاملًا لتطوير كفاءة الأطباء

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تتبنى برنامجًا تدريبيًا طموحًا للغاية يستهدف تطوير الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار الاهتمام الرئاسي الواضح بهذه المراكز، والتي من المفترض أن تقدم نحو 60% من الخدمات الصحية للمواطنين.

الاهتمام يشمل متابعة تغذية الطفل

وأوضحت «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن البرنامج تم تصميمه بعناية شديدة للتركيز على محورين رئيسيين، طب الأسرة، الذي يعتني بجميع أفراد الأسرة، وطب الطفل، خاصة في ظل وجود فجوة واضحة في مصر فيما يتعلق بالاهتمام بالطفل السليم، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يشمل متابعة تغذية الطفل، تطوره العصبي والجسدي، نموه، حالته النفسية والاجتماعية، إضافة إلى التوعية بالتربية الإيجابية.

وأضافت نائب وزارة الصحة والسكان، أن كل هذه العناصر تشكل منظومة متكاملة تُعرف باسم «صحة الطفل السليم»، وهي منظومة ضرورية للغاية خاصة في السنوات الست الأولى من عمر الطفل، والمعروفة بمرحلة الطفولة المبكرة، منوهة بأن آليات هذا البرنامج تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالطفل السليم، من خلال الوقاية من الأمراض وتقديم علاج طبي عالي الجودة، يتماشى مع تعليمات الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وتعليمات المجلس الصحي المصري.

و أشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير كفاءة الأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال برامج تدريبية مستمرة لتطوير الكادر الطبي، مؤكدة أن الخطة العاجلة للتنمية والسكان، التي أُشير إليها، يتم تنفيذها بالفعل في جميع محافظات الجمهورية، وليس فقط في القاهرة والإسكندرية.

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