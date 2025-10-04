«عبدالغفار»: الموازنة القادمة الأكبر في تاريخ وزارة الصحة

«عبدالغفار»: الموازنة القادمة الأكبر في تاريخ وزارة الصحة

«عبدالغفار»: الموازنة القادمة الأكبر في تاريخ وزارة الصحة

أجرى مراسل قناة «إكسترا نيوز» لقاءً مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وقال وزير الصحة خلال اللقاء: «كل محافظات مصر تحظى باهتمام كبير في مجال الرعاية الصحية، وهناك عشرات، بل مئات المشاريع، سواء منشآت جديدة أو تطوير في منشآت قائمة أو رفع كفاءة منشآت تراثية. الدولة المصرية لم تتوقف منذ عام 2014 وحتى اليوم عن ضخ استثمارات ضخمة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة».

وأضاف قائلًا: «الدولة تواصل جهودها نحو توفير الدواء والمعدات الطبية اللازمة للمنظومة الصحية، الموازنة القادمة، وقبل أن تُعرض على مجلس النواب، تُعد موازنة تاريخية لوزارة الصحة، وعلى مدار تاريخ الوزارة بالكامل».

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