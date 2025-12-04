وزير الري يتابع أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد.

صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي

أشار سويلم خلال الاجتماع إلى أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور منظومة الري الحديثة، خاصة مع أهمية السد باعتباره أهم منشأة مائية في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين.

متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي

أكد حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

كما أكد أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من جهود الحفاظ على منظومة السد العالي وضمن أعمال تأهيل وصيانة كل المنشآت المائية في مصر.