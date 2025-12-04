أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي، اليوم، على درجة كبيرة من الأهمية، سواء من حيث الموضوعات المتوقع بحثها، أو من حيث التوقيت، إذ يأتي في فترة تمر بها المنطقة بأكملها بتطورات وتحديات متصاعدة، وتشهد توترات في مراحل سابقة وما زالت مستمرة، وما زال العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في غزة مستمر، الذي يثير أصداء دولية.

مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي اليوم

شدد في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المٌذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن لقاء الرئيسين يشهد بحث دعم العلاقات الثنائية، منوهًا بأن الزيارة تأتي في إطار تدعيم وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بين مصر وإندونيسيا، من الناحية الاقتصادية، التجارية، وإمكانية أن تكون هناك مشروعات مشتركة، وتجارة بينية، وتعاون ثقافي.

القضية الفلسطينية على رأس القضايا المشتركة بين مصر وإندونيسيا

أشار إلى أن هناك القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الملف الفلسطيني وتطورات القضية الفلسطينية، لما تثيره من تداعيات على مختلف القضايا الأخرى.

وتوقع أن يكون هناك توافق بين مصر وإندونيسيا، حول الموقف من هذه التطورات، وأهمية العودة إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي، وأهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما يعاني منه قطاع غزة نتيجة لسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل.