«الزراعة» تبدأ إجراءات تسجيل سلالات الجاموس المصري والدجاج الفيومي وسمك البلطي

ترأس الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الاجتماع الثاني للجنة تحسين السلالات الحيوانية لمتابعة بعض الملفات الهامة.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الاجتماع ناقش المذكرة التنفيذية للقرار الوزاري بتشكيل اللجنة، وتم مراجعة بنود المذكرة والموافقة عليها، على أن يتم تشكيل مكتب الأمانة الفنية للجنة، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفرعية في مجالات المجترات الكبرى والمجترات الصغرى والدواجن والاسماك.

برامج التحسين الوراثي

وأضاف «عبد العظيم» أن اللجنة اتفقت على التركيز على تسجيل كل من الجاموس المصري والدجاج الفيومي والماعز الزرايبي وسمك البلطي لما لهذه السلالات من أهمية كبرى على المستوى القومي، وللحفاظ عليها في صورة نقية، وكذلك لاستخدامها في برامج التحسين الوراثي، لافتا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع القادم قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

إعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية

يأتي الاجتماع في إطار إعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية، وحضر الاجتماع الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة الاسبق والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني ومديري معاهد الثروة الحيوانية و الهندسة الوراثية وبنك الجينات.