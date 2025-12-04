وزير الصحة: مصر لا تدخر جهدا في دعم واستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين

شارك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب وفي بداية الاجتماع رحب بكافة الحضور الذين يمثلون 18 دولة عربية، معربا عن تقديره لاجتماع المجلس بعد فترة غياب، مشيرا إلى ضرورة تكامل الاتجاهات بين الجمعيات والنقابات الطبية مع الحكومات.

وهنأ الوزير الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام لاتحاد الاطباء العرب، بعقد هذا الاجتماع بعد فترة غياب تم تسيس فيها الاتحاد، قائلا: «ما أراه اليوم سيدحض كل التشكيك الذي ينتاب الاتحاد، وهدفنا الآن هو التنسيق والتكامل بين مجلس وزراء الصحة العرب ولجان الاتحاد والنظر على المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة».

واستعرض عبد الغفار ما تم من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء في غزة، مشيرا إلى أنه هناك أكثر من 2000 طبيب تقدموا للتبرع في علاج المصابين والجراحة الفلسطينيين في تخصصات معقدة.



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب: «بدأنا في استقبال الحالات بداية من نوفمبر وفرزها في المستشفيات وتطورت الأعداد وبدأنا نستقبل من 80 لـ120 مريض بمرافقيهم وهو ما كان يتطلب جهد واستعداد كبير في المستشفيات حتى عمل الإسعافات اللازمة في 38 مستشفى ووصلنا إلى 350 مستشفى».

وتابع: «وجدنا كل الأطفال من هم اقل عشر سنوات لا يتلقون أي لقاحات وقدمنا تطعيمات لـ 27 ألف طفل وخلال هذه الفترة لم يتوقف العمل على تقديم العلاج للمرضى ولكن كان هناك تحدي آخر لمرضى الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والأورام واتذكر ايضاً الأطفال الذين تم قصف مستشفاهم الشفا في غزة الذين صدر لهم قرار من رئيس الجمهورية باستقبالهم وبالفعل استقبلنا ٢٨ طفل ونقلناهم بطائرة إلى مستشفى العريش ومستشفيات القاهرة ومتواجدين بلا أهل نرعاهم في دور الرعاية».

وأشار إلى أن هناك عدد من الدول استقبلت حوالي 18 لـ20% من الحالات التي وصلت إلى مصر.



واستكمل: «بلا شك أن وجود اتحاد الاطباء العرب في التعامل مع هذه الكارثة التي تحدث في غزه، فلابد أن يكون الاتحاد أكثر حرصا على عقد هذا الاجتماع الذي غاب اكثر من عامين، ونحن في انتظار ما يقدمه اتحاد الأطباء العرب في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين».

وأعلن أنه سيكون هناك تفعيل لاتحاد الأطباء العرب وسيمثلون في مجلس وزراء الصحة العرب كمراقب حتي يتم التشاور في العديد من الأمور والقضايا كالتدريب وغيره في مختلف الدول، معربا عن أمله أن يكون هذا المؤتمر بداية خير.