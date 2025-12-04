«تعليم القاهرة» تنشر إجابة نماذج بوكليت مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية

«تعليم القاهرة» تنشر إجابة نماذج بوكليت مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية

«تعليم القاهرة» تنشر إجابة نماذج بوكليت مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إجابة نماذج البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الرياضيات بفرعيها الجبر والاحتمال - الهندسة المستوية، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

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استعدادات امتحان الشهادة الإعدادية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى بيان، إلى بدء نشر إجابة نماذج مادة الرياضيات بفرعيها الجبر والاحتمال - الهندسة المستوية.

وأكدت المديرية أن الهدف من نشر نماذج الإجابة، هو معرفة الطلاب للأخطاء التي وقعوا فيها، وتدريبهم على نظام الامتحانات نهاية العام الدراسي، وتعزيز قدرتهم على الحل بطريقة نموذجية، ومحاولة تفادي أي أخطاء في الامتحانات المقبلة للوصول إلى أعلى الدرجات.

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