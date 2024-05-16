نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ورشة عمل لمناقشة نموذج إجابة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، والذي أداه الطلاب اليوم الخميس في أول يوم امتحانات للصف الثالث الإعدادي، وذلك بحضور موجهي اللغة العربية.

نموذج إجابة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

وتنشر «الوطن» نموذج إجابة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، أولًا في التعبير يخصص للتعبير الإبداعي من 5 درجات والوظيفي من درجتين، ويراعى في تقدير التعبير وضوح الأسلوب وجماله والفكرة وتنظيمها، والالتزام بالقواعد النحوية والإملائية.

وأوضح نموذج إجابة اللغة العربية في سؤال القراءة درس فائق الحب والنوى كانت إجابات مراد كلمة يعي وهي يفهم، ومضاد تبديان تخفيان، وفي سؤال القراءة المتحررة جاءت إجابة معنى كلمة ذيوع هي انتشار، ومفرد النفايات هي النفاية.

وفي النصوص من نص سفينة نوح عليه السلام، أوضح نموذج إجابة اللغة العربية أن إجابة كلمة بمعزل هي بعيد منعزل، ومضاد تجري تتوقف.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، واضحة والطباعة جيدة وتنسيق الورقة جيد وتمت صياغة الأسئلة بطريقة واضحة وبعيدة عن الغموض والتعقيد.

وشملت الأسئلة أجزاء المنهج الذى درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني، وجاءت الأسئلة متنوعة ما بين مقالي وموضوعي حسب المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات ومتدرجة من السهولة إلى المستويات العليا، وكانت الأسئلة مناسبة مع الوقت المخصص للامتحان مع وجود وقت كاف للمراجعة.