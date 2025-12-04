الصحف الأمريكية: التوصل إلى الاتفاق مع إيران انتصار دبلوماسي لترامب

قالت الإعلامية بسنت أكرم، إن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان تصدرت عناوين الصحف العالمية اليوم، وسط تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، واحتمالات اندلاع مواجهة عسكرية.

مفاوضات استثنائية بسبب التصعيد بين طهران وواشنطن

وأوضحت خلال تقديمها فقرة الصحافة العالمية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التطورات تأتي بعد فترة من التصعيد بين طهران وواشنطن، ما أضفى على اللقاءات الجارية في مسقط طابعًا استثنائيًا.

وأبرزت مجلة «تايم» الأمريكية مقالًا للكاتب توريتو بارسي بعنوان «لماذا قد تنجح دبلوماسية ترامب مع إيران؟»، واعتبر أن اللقاء الذي يجمع كبار الدبلوماسيين من البلدين في عمان يمثل انتصارًا دبلوماسيًا محتملاً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة فشل سلفه جو بايدن في تحقيقها.

أشار بارسي إلى أنه رغم نهج ترامب المثير للجدل في السياسة الخارجية، إلا أن موقعه الفريد قد يؤهله لإحياء اتفاق دبلوماسي جديد مع طهران.

ونشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية تقريرًا موسعًا يفيد بأن ترامب يعوّل على ضعف إيران تحت وطأة الأزمات والضغوط، معتبرًا أن طهران ربما تكون في وضع يسمح لها بالتخلي عن برنامجها النووي.

ترامب شدد على تفضيله للحل الدبلوماسي

أضاف التقرير أن ترامب شدد على تفضيله للحل الدبلوماسي، لكنه لم يستبعد الخيار العسكري، محذرًا من «عواقب وخيمة» في حال فشل المفاوضات، لا سيما مع التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.

واختتمت الإعلامية بسنت أكرم فقرة الصحافة العالمية باستعراض ما نشرته صحيفة «هاميهن» الإيرانية الإصلاحية، التي تساءلت في مقال للصحفي أرمين منتظري: «لماذا يجب أن نتأمل في يوم السبت؟».