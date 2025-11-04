مستشار المرشد الإيراني: طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل مع واشنطن

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، محمد مخبر، أنّ طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل مع واشنطن وهناك مقترحات قابلة للتنفيذ في الاتفاق النووي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

شروط إيران للتفاوض مع أمريكا

وذكر مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، أنه إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا

وأوضح مستشار خامنئي: «وزير الخارجية الإيراني في طريقه إلى سلطنة عمان لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن ويحمل كامل الصلاحيات».

يأتي هذا التصريح في وقت حساس حيث تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة محاولات لاستئناف المفاوضات بعد فترة من التوترات والعقوبات المستمرة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.

إيران كانت قد أعربت عن رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، خاصة بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية برفع بعض العقوبات وإبداء رغبتها في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.

الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران

وأكد محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، أن إيران تتطلع إلى اتفاق حقيقي وعادل مع الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى رغبة طهران في إيجاد حل شامل يضمن مصالحها دون تقديم تنازلات كبيرة.

هذا التصريح يعكس أيضًا رغبة إيران في أن تكون المفاوضات صادقة مع واشنطن، مشيرًا إلى أن المقترحات الإيرانية قابلة للتنفيذ إذا كانت هناك نية حقيقية من الطرف الأمريكي للتوصل إلى اتفاق شامل.