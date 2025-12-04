قصف إسرائيلي على حي الشجاعية في قطاع غزة.. الغارات لا تتوقف

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من مدينة غزة، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر على القطاع، مشيرًا إلى استشهاد مواطنَين قبل قليل نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منطقة سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في هذا الحي منذ فجر اليوم إلى أربعة، موضحًا أن الاحتلال كان قد قصف منزلًا في شارع النخيل بمنطقة الشعف، حيث جرى انتشال جثمانَي شهيدَين وعدد من المصابين، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع في المكان.

الغارات الإسرائيلية لم تتوقف

وأوضح «يوسف»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتركز بكثافة على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا منطقتي الزيتون والشجاعية، حيث يطالب الاحتلال السكان بالنزوح غربًا، بزعم نيته تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف «المنظمات الإرهابية»، بحسب ادعائه.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف البنية التحتية بشكل مباشر، ما يعمّق الأزمة الإنسانية في المنطقة، موضحًا أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ ساعات الليل، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية هجمات عنيفة على الأطراف الشرقية لحي التفاح ومنطقة جباليا البلد، حيث أسفرت هذه الغارات عن استشهاد مواطن وسقوط عشرات الجرحى، فضلًا عن دمار كبير في منازل المواطنين والبنية السكنية.

وتابع: «أخطر ما يُسجَّل في الساعات الأخيرة هو التقدم البري الإسرائيلي في عدد من المحاور، أبرزها مدينة رفح جنوب القطاع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن «السيطرة الكاملة» على ما يُعرف بمحور «موراج»، وهو ما يعني أن نحو 20% من مساحة قطاع غزة قد تم عزلها بالكامل»، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تواصل قصفها لأطراف مدينة خان يونس، خاصة في مناطقها الجنوبية والشرقية.