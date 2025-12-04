تامر حسني ينعى لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا: «ربنا يصبر أهله»

نعى الفنان تامر حسني، لاعب الزمالك السابق، كابتن إبراهيم شيكا، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، وذلك بعد صراع مع المرض، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وحرص تامر حسني، عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، على رثاء كابتن إبراهيم شيكا، مطالبا جمهوره ومتابعيه بضرورة الدعاء له بالرحمة.

وفاة إبراهيم شيكا

وكتب تامر حسني، عبر حسابه بـ«إنستجرام» ناعيا لاعب الزمالك السابق: «نسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، ربنا يصبر أهله».

وكان تامر حسني، أعلن دعمه لكابتن إبراهيم شيكا في مرضه ومحنته التي كان يمر بها، وتأكيده أنه سيكون بجانبه وتقديم العون والدعم له.