



وخلال المؤتمر، أكد الدكتورعلي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، على أهمية المؤتمر السنوي للجامعة في مجال الطب، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة علمية مرموقة تجمع الخبرات المحلية والدولية لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في قطاع



وأضاف أن هذا الحدث يعكس دور جامعة عين شمس الريادي في تطوير المنظومة الطبية والتعليمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي. انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والأربعين لكلية الطب بجامعة عين شمس، لمناقشة أهم التطورات في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على الحلول الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء من داخل مصر وخارجها.وخلال المؤتمر، أكد الدكتورعلي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، على أهمية المؤتمر السنوي للجامعة في مجال الطب، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة علمية مرموقة تجمع الخبرات المحلية والدولية لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في قطاع الرعاية الصحية وأضاف أن هذا الحدث يعكس دور جامعة عين شمس الريادي في تطوير المنظومة الطبية والتعليمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

اعتماد الحلول الذكية في إدارة المستشفيات

وأشار «الأنور» إلى أن المؤتمر هذا العام يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الطبي نحو الرقمنة والاعتماد على الحلول الذكية، موضحا أن المؤتمر يركز على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المستشفيات وتطوير آليات العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة، بما يساهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.



وتابع بأن المؤتمر هذا العام يعد محطة مهمة لإظهار تقدم



من جانبه، أوضح الدكتور الظاهر حسن، رئيس قسم العظام و سكرتير المؤتمر، أن دورة هذا العام من المؤتمر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد القطاع الطبي تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة والاعتماد على الحلول الذكية. وتابع بأن المؤتمر هذا العام يعد محطة مهمة لإظهار تقدم جامعة عين شمس في تبني الحلول الذكية في الرعاية الصحية، ما يسهم في تحسين خدمات المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية في مصر.من جانبه، أوضح الدكتور الظاهر حسن، رئيس قسم العظام و سكرتير المؤتمر، أن دورة هذا العام من المؤتمر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد القطاع الطبي تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة والاعتماد على الحلول الذكية.

وأضاف أن المؤتمر يركز بشكل رئيسي على استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير آليات العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة.



وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المرضى، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

ندوات توعوية للمواطنين

وذكرت الدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية بصدد ربط خدمة الطب عن بعد للقوافل الطبية وبصدد عمل مجموعة من الفيديوهات لتقديم التوعية الصحية للجمهور بالمناطق النائية كما اننا نحتفل بالأيام العالمية بتنظيم ندوات توعية للموظفين و العاملين بالكلية و ببعض الخدمات الطبيه من ضمنها كشف هشاشة العظام و قياس ضغط العين، مشيرة إلى أن جامعة عين شمس كانت السباقة في إنشاء أول مستشفى متخصص في طب المسنين في مصر، وهو ما حظي بإشادة وزيارات من وفود دولية و أقليمية، إلى جانب الإقبال الكبير من المرضى.



من جانبه، أكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مستشفياتها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الطبية وتحسين إدارة الموارد.



وأوضح أنه تم إنشاء وحدة تحكم مركزي متطورة لإدارة أسرة الرعاية المركزة، تتيح خريطة شاملة لحالة الأسرة والأجهزة الطبية، سواء العاملة أو المعطلة، بما يساهم في التشغيل الأمثل للأجهزة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.



وأضاف أن من بين أبرز التطبيقات أيضًا إنشاء مستشفى افتراضي يتيح تقديم خدمات طبية عن بُعد لمرضى الأمراض المزمنة، الذين لا تستدعي حالاتهم التواجد الفعلي في المستشفيات، ما يسهم في تخفيف العبء على المستشفيات وتحسين تجربة المريض.



