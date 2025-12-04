بروتوكول تعاون بين جامعتي «بنها الأهلية» و«العلوم التطبيقية الأردنية» للتبادل الأكاديمي

وقَّع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سميحة جراح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التبادل العلمي والثقافي وبناء جسور البحث المشترك بين الجانبين.

بروتوكول تعاون لتعزيز التبادل العلمي

وشهد مراسم التوقيع الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتورة سامية العزب مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتور شادي المشد، مدير برامج كلية علوم الحاسب، والدكتورة دعاء عقل، مدير برنامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال ، فيما مثل جامعة العلوم التطبيقية الأردنية الدكتور محمد النجار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الأبحاث العلمية.



وأكد «سمير» أن بروتوكول التعاون يُعد خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الانفتاح الدولي، وفي إطار سعي جامعة بنها الأهلية لتعزيز شراكاتها مع أبرز المؤسسات التعليمية عالميًا، مضيفًا أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التبادل العلمي، وستوفر للطلاب فرصًا استثنائية للتدريب والدراسة في بيئة أكاديمية تنافسية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.

برامج التبادل الطلابي



وأوضح الدكتور كريم الدش، أن التعاون سوف يركز على تفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والعلوم الطبية، بما يواكب متطلبات العصر.



واكدت الدكتورة سميحة جراح، عن فخرها بهذه الشراكة، قائلة:« نثمّن هذه الخطوة التي تعكس التكامل بين مؤسستينا الرائدتين، وستكون انطلاقة قوية لتعاون مثمر في تطوير برامج تعليمية مبتكرة، وتبادل الخبرات التي تخدم التقدم العلمي في المنطقة».



يُذكر أن جامعة العلوم التطبيقية الأردنية تُعد من أبرز الجامعات الرائدة في التعليم التطبيقي والبحث العلمي على مستوى المنطقة، حيث تتميز بشراكات دولية واسعة وتقدّم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل الحديث