سعر جرام الفضة اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق

سعر جرام الفضة اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق

سعر جرام الفضة اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق

كشفت أخر التحديثات المعلنة من جانب مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في الفضة والذهب، عن وجود تحديث جديد في سعر جرام الفضة خلال تعاملات اليوم السبت 12-4-2025 في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

سعر جرام الفضة اليوم

وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية، أخر تحديث لـ سعر جرام الفضة خلال تعاملات اليوم السبت 12-4-2025 في مصر، وفقا لجولد بيليون.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

في تحديث جديد لأسعار المعادن الثمينة في مصر اليوم، أعلنت المؤسسة أن سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 وصل اليوم السبت إلى 56.5 جنيه للشراء و55.5 جنيه للبيع بالإضافة إلى 15 جنيه مصنعية، في حين بلغ سعر جرام الفضة المصري عيار 999 نحو 55.5 جنيه للشراء و54.5 جنيه للبيع.

سعر فضة بي تي سي

بينما جاء سعر الفضة اليوم زنة 5 جرامات من بي تي سي BTC شامل المصنعية، ليصل إلى 372.50 جنيه للشراء، مقابل 287.50 جنيه لعملية البيع في محلات الصاغة.

أما بالنسبة لسعر 10 جرامات من فضة BTC، فقد سجل حوالي 715 جنيه لعملية الشراء، مقابل 575 جنيه لعملية البيع، وهذا السعر يتضمن قيمة المصنعية.

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