يوم توظيفي مفتوح في 10 مناطق بالقاهرة.. اعرف كيفية التقديم

كثير من الوظائف تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، برواتب مجزية في العديد من المناطق بالقاهرة والمحافظات أيضا.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها نُشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم المفتوح بشركة سوبيكو سوبرماركت.

يوم توظيفي مفتوح

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبالتعاون مع مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية، وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لصالح شركة سوبرماركت سوبيكو.

موعد ومكان اليوم المفتوح

التاريخ: الاثنين والثلاثاء الموافق 14 و15 أبريل 2025

الوقت: من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً

المكان: فرع سوبيكو الأزهر – مول الأزهر، 393 شارع بورسعيد، بجوار مبنى مديرية أمن القاهرة القديمة.

الوظائف المتاحة

1. موظف فرع



2. شيف أجبان



3. موظف أمن



أماكن العمل المتاحة

الويلي

بدر

أكتوبر

الأسمرات

الأزهر

شبرا الخيمة

التجمع الثالث

النزهة

شينزو آبي

العباسية

شروط التقديم على الوظائف

الحصول على مؤهل متوسط على الأقل

وجود خبرة سابقة في نفس الوظيفة

موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور

المميزات والحقوق الوظيفية:

رواتب مجزية

يومان إجازة أسبوعياً

تأمين طبي عائلي

أرباح سنوية

تأمين اجتماعي



خطوات التقديم على اليوم التوظيفي المفتوح

1. قم بملء استمارة التقديم الإلكترونية

اضغط لملء الاستمارة



2. بعد تعبئة الاستمارة، توجّه مباشرة إلى عنوان اليوم المفتوح في الموعد المحدد.



يُفضل الحضور مبكراً لضمان إتمام المقابلة في الوقت المناسب.

يُرجى إحضار نسخة من السيرة الذاتية (CV) وصورة شخصية وأصل وصورة من المؤهل الدراسي.