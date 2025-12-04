وزير البترول يشهد الجمعية العامة لشركة موبكو لاعتماد نتائج أعمال عام 2024

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ قطاع البترول يولي اهتماما بالغا بصناعات البتروكيماويات، نظرا لما تحققه من قيمة مضافة للثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن إقبال المستثمرين على مشروعات القطاع يعكس مدى جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.

مؤشرات إيجابية وأداء قوي لشركة موبكو خلال عام 2024

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2024، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونوابه، والمهندس يس محمد، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، إلى جانب المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمحاسب أشرف قطب، وكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المساهمين بالشركة، والدكتورة منى ثابت، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي الجهاز.

وأشاد الوزير بأداء شركة موبكو، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به في مجال صناعة البتروكيماويات بمستوى عالمي على أرض مصر، مشيرا إلى أن مساهمة استثمارات من دول عربية شقيقة يعد تجسيدا للتعاون الإقليمي والدولي، كما توجه بالشكر والتقدير إلى العاملين بالشركة وإدارتها على ما بذلوه من جهود مخلصة.



وأشار بدوى إلى المشروعات الخضراء التى ينفذها قطاع البترول مثل الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام بالإضافة إلى الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية وهو ما يثبت أن القطاع يعمل وفقاً لمبادئ وأسس عالمية ومنتجاته لها نفاذية فى الأسواق الأوروبية.

وقدم المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو عرضاً تقديمياً حول أهم مؤشرات الأداء المتحققة في اطار خطة عملها المرتكزة علي محاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية حيث أوضح التزام الشركة بمبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز كفاءتها الإنتاجية، وتبني ممارسات الاستدامة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وهو ما تجسد في تسجيل موبكو أكثر من 4 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات خلال العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ساعات العمل الآمنة منذ عام 2018 إلى أكثر من 19 مليون ساعة.

كما سجلت الشركة أكثر من 11 مليون كم آمن خلال العام، ليصل إجمالي الكيلومترات الآمنة إلى أكثر من 72 مليون كم.

ونجحت الشركة في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع موبكو 3 ضمن مجمعها الصناعي بدمياط بنسبة 10% من خلال الاستبدال الكفء لوحدة HPCC بجهود ذاتية وفي نصف الفترة الزمنية المقدرة، مما أدى لتوفير 7 أيام إنتاج وساهم في زيادة إيرادات الشركة بقيمة 2 مليون دولار نتيجة التشغيل المبكر، بالإضافة لتوفير 6 ملايين جنيه من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة للتنفيذ عن طريق مقاول بنسبة 30%.

فيما يخص مؤشرات الإنتاج، حققت شركة «موبكو» أداء قويا خلال عام 2024، إذ بلغ إنتاج اليوريا مليونا و718 ألف طن، بنسبة تنفيذ بلغت 104% من المستهدف، فيما بلغ إنتاج الأمونيا مليونا و69 ألف طن، محققًا نسبة تنفيذ قدرها 105%.

كما سجلت الشركة نتائج متميزة على صعيد المبيعات والتصدير، حيث بلغ حجم مبيعات اليوريا مليونا و741 ألف طن، بنسبة تنفيذ 105%، في حين وصلت مبيعات الأمونيا إلى 116 ألف طن، بنسبة تنفيذ لافتة بلغت 146%.

وجرى تصدير 947 ألف طن من اليوريا، وتوريد 795 ألف طن للسوق المحلي، بينما بلغت صادرات الأمونيا 48 ألف طن، وتوريد 68 ألف طن للسوق المحلي، ويعد السوق الأوروبي الوجهة الأكبر لصادرات موبكو من اليوريا، حيث استحوذ على 89% من إجمالي الصادرات.

أداء مالي متميز ونمو مستدام

شهدت المؤشرات المالية للشركة نموا ملحوظا، حيث بلغت الإيرادات 19 مليارًا و650 مليون جنيه، فيما ارتفع صافي الربح إلى 15 مليارًا و120 مليون جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 153% مقارنة بعام 2023. كما صعد رأس المال العامل إلى 12 مليارًا و360 مليون جنيه، بمعدل نمو 7.2%، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات 53 مليارا و840 مليون جنيه، محققا نموا بنسبة 6.5%.

أما حقوق الملكية، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا، لتصل إلى 45 مليارا و380 مليون جنيه في عام 2024، بنسبة نمو 4.9% مقارنة بعام 2023، و800% مقارنة بعام 2015.

مشروعات تطويرية واستثمارية طموحة

تنفّذ «موبكو» حزمة من المشروعات التطويرية والاستثمارية، من أبرزها مشروع تطوير ورفع كفاءة المصانع بهدف زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، ومشروع إنتاج محلول اليوريا «ADBlue» المستخدم في تقليل الانبعاثات الضارة لمحركات الديزل، والذي دخل حيز التشغيل بالفعل.

كما تشارك الشركة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة Scatec النرويجية، وذلك بنسبة 25% ضمن شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وجرى توقيع اتفاقية مع شركة «يارا كلين أمونيا» النرويجية لشراء كامل الإنتاج لمدة 15 عاما.

وتساهم «موبكو» أيضًا بنسبة 20% في الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، وتنشئ وحدة لاسترجاع ثاني أكسيد الكربون من مدخنة المصنع الأول، في مشروع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، كما تدرس الشركة المشاركة في مشروعي إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، ومنتجات السيليكون بمدينة العلمين.

التزام بيئي ومجتمعي بارز

في إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تطبق «موبكو» نظام الرصد البيئي الذاتي المستمر على مداخنها، وقد حصلت على شهادة الأيزو 14001 في أنظمة الإدارة البيئية، كما جرى اعتماد 15 مهندسا بالشركة كمدققين معتمدين لحساب البصمة الكربونية، وتعمل الشركة حاليا على إنتاج «اليوريا الفنية» (Technical grade urea) للمساهمة في تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين.

وتتبنى الشركة سياسة وقائية متقدمة في مجال سلامة العمليات (Loss Prevention)، حيث تم تدريب مهندسين متخصصين، إلى جانب نجاحها في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتخطط لإنشاء ألواح طاقة شمسية لتوليد 4 ميجاوات بحلول عام 2026.

شراكات دولية ومسؤولية مجتمعية

تعد «موبكو» طرفا فاعلا في مشروع الأمونيا الخضراء، ضمن شراكة مصرية-نرويجية، كما استقبلت وفودا دبلوماسية من دول أمريكا اللاتينية في زيارة إلى مصانعها بهدف تعزيز العلاقات التجارية.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، ساهمت الشركة خلال عام 2024 بمبلغ 39 مليون جنيه لدعم مشروعات ومبادرات تنموية متعددة في مختلف محافظات الجمهورية، ولا سيما محافظة دمياط، في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمجتمع المدني. وقد نالت الشركة شهادة الأيزو 26000 في المسؤولية المجتمعية.

كما تولي «موبكو» اهتماما كبيرا بتنمية القدرات البشرية، حيث وفرت 1710 فرصة تدريبية للعاملين في مختلف التخصصات خلال العام.

توزيعات أرباح وزيادة رأس المال

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.5 جنيه للسهم الواحد.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 20 مليار جنيه إلى 28 مليار جنيه، عبر إصدار أسهم مجانية بواقع 0.379 سهم لكل سهم قائم.