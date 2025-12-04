وصية إبراهيم شيكا.. كتبها قبل عام من رحيله

حالة من الحزن سيطرت على الجميع، بعد رحيل لاعب الزمالك إبراهيم شيكا، الذي توفي الساعات الماضية، تاركًا وراءه إرثًا كبير من المحبة في قلوب أصدقائه وأسرته، إلى جانب وصيته التي كتبها عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فماذا قال؟

وصية لاعب الزمالك إبراهيم شيكا قبل رحيله

رسالة مؤثرة وجهها لاعب الزمالك إبراهيم شيكا قبل وفاته، بعد رحلته الطويلة مع مرض السرطان، الذي نال من جسده وجعله نحيلًا غير قادر على الحركة، لتكن وصيته تحمل قدرًا كبيرًا من المعاناة والرضا في آن واحد: «وصيتي الأولى والأخيرة، حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً، وإن كنت يوماً أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي».

وتابع «شيكا»: «ادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آية من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون على صلاة لا ركوع لها ولا سجود وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين».

وفاة إبراهيم شيكا بعد صراع طويل مع المرض

وتوفي صباح اليوم السبت، إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، حيث إنه سبق وتعرض لوعكة صحية بسبب إصابته بسرطان المستقيم، ما تسبب له في مضاعفات صحية أدت إلى فقدان الكثير من وزنه، إذ يُعد إبراهيم شيكا من أبرز ناشئي نادي الزمالك خلال السنوات الماضية، لكن تسبب المرض في تعطل مشواره مع الكرة بوقت مبكر.