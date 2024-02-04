5 علامات تدل على إصابتك بالسرطان.. احذر الأعراض خطيرة

السرطان من الأمراض الخبيثة، ويعد تشخيص أحدهم بهذا المرض من الأمور المخيفة، نظرا لأنه من الأمراض صعب السيطرة عليها، وتحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة مستمرة، لذلك توجد بعض المؤشرات التي تدل على الإصابة بالسرطان لا يجب تجاهلها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم احتمالية الإصابة بالمرض اللعين.

ما هي أول علامات السرطان؟

الدكتور فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام والمناظير، أوضح أهمية اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكرًا: «الاكتشاف المبكر هو مفتاح علاج مرض السرطان، في علامات أول ما بتظهر لازم الفحوصات الدورية بصفة مستمرة عشان العلاج».

وأشار استشاري جراحة الأورام والمناظير إلى أن علامات مرض السرطان تتمثل في النحو التالي:

1) فقدان الوزن غير المبرر

إنقاص الوزن بصورة كبيرة دون داع، أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بالسرطان في مناطق الجسم المختلفة.

2) التغيرات الجلدية المفاجئة

التغيير المفاجئ في الجلد المحيط بالأعضاء، بحسب جمعية السرطان الأمريكية، فإن ذلك يدل على الإصابة بمرض السرطان، بسبب تأثيره داخل أعضاء الجسم والصبغة الجلدية.

3) ظهور الدم المفاجئ

مشكلة كبيرة يقابلها مريض السرطان هي ظهور بقع الدم، أو الدم الناتج عن العطس أو السعال أو تكوين الجلطات الدموية.

4) صعوبة البلع

السعال مستمر أو صعوبة التنفس إحدى العلامات التي تشير إلى مرض السرطان، بحسب «عبد الشهيد»: «أي علامة شديدة في الحلق تستمر لوقت طويل تؤدي لعدم القدرة على بلع الطعام أو الصعوبة في ذلك بتأثر على الصحة».

ما الألم الذي يشعر به مريض السرطان؟

وأوضح أنّ الإعياء الشديد هو الألم الأكبر الذي يشعر به مريض السرطان: «كل أنواع السرطان مؤلمة، وده بيأثر بشكل كبير على أعضاء الجسم، المريض بيشعر أن وظائف جسمه متضطربة، بسبب الانقسام والنمو، وحتى لا يصيب أجزاء مختلفة من الجسم يجب الكشف عنه».

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وأكد أن هذه الأعراض تستدعى زيارة الطبيب، خاصةً عند زيادة المدة التي يتم التعرض فيها الجسم لمثل الأعراض السابقة: «يجب سريعًا الكشف، خاصةً أنه إذا أثبت الإصابة بالمرض، يجب تعويض الجسم عن الخلل بالهرمونات الذي حدث».