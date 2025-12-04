حسام حسني: أدوية منع الحمل من أشهر أسباب الإصابة بجلطات الرئة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا واستشاري الصدر والحساسية، إنّ الوقاية من الجلطات تُعتبر خيرًا من العلاج، حيث من الممكن تجنب حدوثها من خلال التعامل مع الأسباب المؤدية لها، ومن أبرز هذه الأسباب الأمراض الوراثية التي قد تساهم في حدوث جلطات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تناول أدوية منع الحمل، والتي تُعتبر من أشهر أسباب جلطات الرئة.

وأضاف حسني، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «cbc»، أنّ بعض حالات التجلط قد تؤدي إلى الإجهاض، حيث تسأل العديد من النساء عن علاقة أدوية منع الحمل أو التاريخ الصحي بإصاباتهن المتكررة.

وتابع: «في بعض الحالات، يمكن علاج هذه المشاكل ببعض الأدوية، ما يؤدي إلى توقف الجلطات بشكل ملحوظ».

كما تطرق إلى تأثير التدخين وفترات الركود الطويلة على صحة الأوعية الدموية، حيث يمكن أن تساهم هذه العوامل في حدوث الجلطات في القلب أو الرئتين، مشددًا على ضرورة التحرك بشكل منتظم أثناء السفر بالطائرات ووسائل النقل المختلفة، خاصة في الرحلات الطويلة، لتجنب جلطات الدم.

وذكر أنّ التدخلات الجراحية، وخاصة في الشرايين، قد تؤدي إلى حدوث جلطات، لذلك، من الضروري أن يكون الطبيب المعالج واعيًا لهذه الاحتمالات أثناء التعامل مع الحالات الطارئة.