السوبرانو فرح الديباني: ماكرون انبهر بالحضارة المصرية ولم يرغب في مغادرة القاهرة

أكدت السوبرانو المصرية فرح الديباني، أن زيارتها الأخيرة لمصر برفقة الوفد الرسمي الفرنسي المصاحب للرئيس إيمانويل ماكرون، كانت مميزة ومختلفة تمامًا، مشيرة إلى أنها لعبت دورًا رمزيًا كحلقة وصل بين مصر وفرنسا في إطار الدبلوماسية الثقافية الناعمة.

الرئيس الفرنسي تأثر كثيرا بزيارته لمصر

وقالت الديباني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، إن الرئيس ماكرون تأثر بشدة بهذه الزيارة وأبدى إعجابه العميق بالحضارة المصرية، خاصة بعد جولته في المتحف المصري الكبير وزيارته لمناطق أثرية وشوارع مصر القديمة، مضيفة: «قال إنه مش قادر يسيب البلد، وحاسس إنها زيارة مش هينساها أبدًا».

وعن مشاركتها الفنية، أوضحت أنها لم تغن خلال الزيارة الرسمية لماكرون، لكنها شاركت بصفة رمزية كممثلة للثقافة المصرية والفرنسية، مضيفة أنها شاركت مؤخرًا في اليوم المصري الياباني، وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني منها حلوة يا بلدي وسلمى يا سلامة، بالإضافة إلى أدائها لأول مرة لأغنية باللغة اليابانية، مشيرة إلى أن ختام الحفل كان بأغنية لسيد درويش.