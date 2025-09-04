بعد مشاركة ماكرون غنائها مع فرح الديباني.. قصة أغنية «تلك هي الأيام» لداليدا

بعد مشاركة ماكرون غنائها مع فرح الديباني.. قصة أغنية «تلك هي الأيام» لداليدا

بعد مشاركة ماكرون غنائها مع فرح الديباني.. قصة أغنية «تلك هي الأيام» لداليدا

حالة من الترحاب والتفاعل لاقاهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمصر على مدار 3 أيام، إذ شارك في العديد من المواقف واللقاءات على هامش الزيارة، والتي جاء من بينها مشاركته لمطربة السوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني، الغناء أثناء تواجدهما داخل مطبعة المعهد الفرنسي.

ماكرون يشارك فرح الديباني الغناء

مقطع فيديو عفوي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومغنية السوبرانو فرح الديباني أثناء زيارته لمطبعة المعهد الفرنسي، إذ ظهر وهو يشاركها غناء أغنية «تلك هي الأيام» التي تعتبر واحدة من أشهر أغنيات المطربة المصرية العالمية الراحلة داليدا.

ولاقى الفيديو الذي نشرته فرح الديباني عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثناء مشاركتها الرئيس الفرنسي الغناء لداليدا، حالة من التفاعل الواسع من قبل متابعيها.

معلومات عن أغنية تلك هي الأيام

تعتبر أغنية «تلك هي الأيام» واحدة من أشهر أغنيات المطربة الراحلة داليدا، وتم طرحها ضمن أغنيات ألبومها الحادي والعشرين، حيث جاءت كلمات الأغنية من تأليف إيدي مارناي، بينما أخذ لحنها من الأغنية الروسية «دوروغوي دلينويو» التي تم تلحينها عام 1924 بحسب موقع «chartsreplay» العالمي.

وقامت داليدا بغناء الأغنية بالفرنسية بعد أن حققت المطربة الشهيرة ماري هوبكين نجاحا كبيرا بها في نسختها الإنجليزية.

أغنية «تلك هي الأيام» هي أول تسجيل لداليدا يتصدر قائمة الأغاني الفرنسية، كما وصل إلى قمة قائمة مبيعات مركز المعلومات والتوثيق الفرنسي، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا في نسب المبيعات وحصلت داليدا على قرصها الذهبي الثامن والعشرين عنها، إذ كانت داليدا أول من سجل هذه الأغنية بالفرنسية والألمانية والإيطالية.

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