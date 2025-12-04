بعد ارتفاع أسعار الذهب.. هل المعدن الأصفر هو الاستثمار الآمن عالميا الفترة الحالية؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبرى خلال الآونة الأخيرة في البورصات العالمية بنسبة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت لـ 24 %، بقيمة 614 دولارًا، بسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

سعيد إمبابي: سعر الأوقية ارتفعت الأسبوع الماضي 6.6%

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في البورصة العالمية، سجلت فيه الأوقية أعلى مستوي لها على الإطلاق نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومةً بتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحا أن سعر الأوقية في البورصات العالمية سجلت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 6.6 %، وبقيمة 200 دولار، في الوقت الذي سجلت فيه 3238 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق عند 3248 دولارًا، أمس.

وأوضح إمبابي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في أثناء موجات الارتفاعات فلا ينصح بشراء الذهب، ومن ثم يجب على المواطنين انتظار استقرار الأسعار، حيث إن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يعزي لعدة عوامل من بينها، ارتفاع الطلب، وتراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد الرهانات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأضاف أنه مع إعلان الصين فرضها لرسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارًا من اليوم السبت، ردًا على فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بشكل حاد، حيث فرضت ضريبة جديدة بنسبة 125% تضاف إلى رسوم حالية بنسبة 20%، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%، وهي الخطوة التي من شأنها إشعال حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي، ما سيؤثر بدوره على أسعار الذهب عالميا.